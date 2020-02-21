РИАМО - 21 фев. В флагманском офисе «Мои документы», который накануне открылся в столичном районе Чертаново Центральное, можно получить водительское удостоверение в день обращения, воспользоваться услугой могут все граждане России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для оформления или переоформления удостоверения в новом ускоренном формате необходимо предварительно записаться через портал mos.ru, выбрав подходящие для посещения день и время.

«В офисах «Мои документы» мы стремимся предоставлять как можно больше услуг, которые востребованы жителями, при этом в самые короткие сроки. Сейчас в центрах оказывается 270 государственных услуг, мы продолжаем расширять этот список», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что во всех флагманских центрах будет доступна уникальная услуга — возможность получить водительское удостоверение, российское или международное, непосредственно в день обращения.

Данная услуга будет предоставляться во флагманских офисах Центральном, Юго-Западном и Южном округах столицы. Туда могут обратиться все горожане, без привязки к адресу регистрации в Москве. В других центрах «Мои документы» получить новые права, как и прежде, можно за девять дней.

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