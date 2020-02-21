РИАМО - 21 фев. Во время праздничных выходных с 22 по 24 февраля операторы системы-112 Московской области будут работать в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Подмосковья.

По статистике, в период выходных и праздников количество вызовов увеличивается. В регионе будут дежурить свыше 400 операторов, среди них операторы-психологи, сурдопереводчики и лингвисты. Со всеми специалистами провели дополнительный инструктаж.

«Жители и гости Московской области могут обратиться в региональную систему-112 пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение на номер 112, через мобильное приложение службы спасения «112МО», с помощью программы видеосвязи Skype и сообщить о происшествии посредством системы Эра-Глонасс», — говорится в сообщении.

Система-112 в регионе заработала 1 июня 2015 года. Сейчас она является самой масштабной в стране. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. За все время работы принято и обработано более 36,8 миллиона вызовов.