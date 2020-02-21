РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В Люберецком дворце культуры 29 февраля состоится сольный Stand-up концерт Славы Комиссаренко, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Слава Комиссаренко - стендап-комик из Беларуси, резидент телепроекта Stand Up и наставник шоу талантов «Открытый микрофон» на канале ТНТ. Отличительная особенность Славы - широкий юмористический арсенал.

«Сольный концерт Славы Комиссаренко пройдет в Люберецком дворце культуры. Начало мероприятия в 19:00», - говорится в сообщении.

Наличие билетов можно уточнить в кассе ДК или по телефону: 8(495)554-22-79.

Комедией Комиссаренко занялся в 18 лет, и спустя уже 3 года шутки стали приносить деньги. За свою карьеру принял участие в таких проектах и передачах, как «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Баттл», сатирической новостной телепередаче «Бункер News».