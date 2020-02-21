РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Ямочный ремонт провели на Павлинском шоссе в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона сообщил на портале о том, что требуется обследование и срочное устранение глубоких ям и выбоин на дороге по Павлинскому шоссе от дома №37 корпус 1 до Косинского шоссе. Он отметил, что ямы настолько глубокие, что создают аварийно-опасные ситуации, и попросил в кратчайшие сроки заделать их.

«Сотрудники Раменского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу по адресу: микрорайон Железнодорожный, Павлинское шоссе – улица Керамическая – Павлино. Факты подтвердились. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены (фотоотчет прилагается)», – сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.