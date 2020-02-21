РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД разъяснили детям правила безопасного поведения во дворах и подарили световозвращающие браслеты в ходе акции «Безопасный двор», говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В одном из густонаселенных районов городского округа Подольск на детской площадке полицейские совместно с воспитателями детского сада №61 «Родничок» провели профилактическую акцию «Безопасный двор», в ходе которой разъяснили воспитанникам правила безопасного поведения во дворах и на прилегающей к ним территории. Каждый участник акции получил световозвращающий браслет», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы напомнили юным пешеходам о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также о дорожных ловушках, находящихся вблизи подъездов многоквартирных домов и детских игровых комплексов.

Также на всех припаркованных во дворе автомобилях сотрудники ГИБДД совместно с детьми разместили информационные таблички с призывом соблюдать правила дорожного движения.