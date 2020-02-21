РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 фев. Директора театра «ФЭСТ» городского округа Мытищи Андрея Соколова наградили благодарственным письмом партии «Единая Россия» за активное участие в реализации партпроекта «Культура малой Родины», говорится в сообщении пресс-службы театра.

В Долгопрудненском театре «Город» состоялось заседание общественного совета федерального проекта «Культура малой Родины», проводимого партией «Единая Россия». Заседание прошло под председательством депутата Мособлдумы, председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова. На нем подвели итоги прошлого года.

«Благодарственным письмом политсовета «Единой России» за активное участие в реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Московской области был награжден директор театра драмы и комедии «ФЭСТ» Андрей Соколов», – отмечается в сообщении.

Андрей Соколов был назначен директором театра летом прошлого года. Под руководством Соколова и худрука Игоря Шаповалова театр «ФЭСТ», несмотря на непростой период в своей биографии, первым из театров Московской области отчитался о выполнении этой программы.

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

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