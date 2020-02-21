РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Учащиеся младших классов школы №25 Балашихи приняли участие в игровых сценках на знание правил дорожного движения в рамках акции «Умный пешеход», говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие провели 20 февраля сотрудники отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» вместе с членом Общественного совета Людмилой Бородиной и сотрудниками по делам несовершеннолетних МУ МВД. Целью акции стало повышение культуры поведения подростков на дороге и улице, популяризация изучения, напоминание о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«Полицейские в игровой форме проверили у школьников знания правил дорожного движения, разыграли несложные сценки, закрепляющие знания, напомнили о важности соблюдения правил пешеходами и пассажирами транспортных средств, рассказали о тех опасностях, которые могут возникнуть из-за несоблюдения дорожных правил», - говорится в сообщении.

В завершение встречи ребятам вручили памятки и призвали строго соблюдать дорожные правила.