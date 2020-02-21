РИАМО - 21 фев. Средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6% за минувший год, эксперты связывают это с падением спроса на препараты, пишет в пятницу газета «Известия».

По данным DSM Group, в 2016 году аптечная наценка на лекарства в среднем составляла 25,8% от конечной стоимости. Данный показатель планомерно снижался - до 25,1% в 2017-м и 23,9% в 2018-м. В прошлом же году он впервые вырос - до 24,6%.

«Самый значительный – 34,6% – размер наценки оказался на препараты, которые аналитики не отнесли ни к одной из групп. Высокие показатели у средств для кожи (29,7%), противопаразитарных (28,1%) и лекарств от простуды (27%)», – говорится в материале.

Наценка выросла на фоне снижения спроса на медикаменты. В прошлом году россияне купили 5,1 миллиарда упаковок лекарств, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Средняя взвешенная цена пачки приобретаемого лекарства в декабре составила 220 рублей, на 10,8% превысив аналогичный показатель 2018 года.

Эксперты отмечают, что наценка на лекарства в России одна из самых низких, особенно если сравнивать ее с другими товарами массового потребления. К примеру, одежда или парфюмерия в рознице может продаваться по цене в разы больше закупочной.