РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 фев. Воспитанники воскресной школы Преображенского храма посетили Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи в Мытищах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Воспитанники старшего и среднего классов воскресной школы Преображенского храма в деревне Пирогово Мытищинского благочиния 19 февраля в сопровождении своих друзей, родителей и преподавателей отметили День православной молодежи посещением Федоскинской фабрики миниатюрной живописи.

«До начала экскурсии на фабрике ребята посетили храм во имя святителя Николая Чудотворца в селе Федоскино. В храме поклонились святыням: святому образу святителя Николая, частице мощей святителя Николая и частице мощей святителя Филарета, митрополита Московского. После общей фотографии на ступенях храма группа отправилась на фабрику, где ее уже ждала подробная экскурсия и мастер-класс росписи в традиционной технике миниатюрной живописи», – говорится в сообщении.

Ребята, проходя по цехам и рабочим местам сотрудников фабрики, познакомились со всеми этапами изготовления знаменитых федоскинских шкатулок: от склеивания картона (папье-маше) до шлифовки и сушки готовых изделий. Следуя за экскурсоводом, они проследили всю цепочку технологических операций, в результате которых рождается знаменитая лаковая миниатюра.

«Ребята узнали об истории промысла, основателях – купце Коробове и воспринявшей начатое им дело династии купцов Лукутиных. Услышали о жизни фабрики в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период, узнали о том, как в настоящее время удается сохранять этот промысел», – отмечается в материале.

Экскурсия завершилась мастер-классом, в ходе которого под руководством экскурсовода воспитанники смогли создать свой маленький шедевр – небольшую круглую лаковую шкатулку с букетом рябины на крышке.