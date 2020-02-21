РИАМО - 21 фев. Работодатели не планируют пораньше отпускать россиян домой в преддверии празднования Дня защитника Отечества, однако есть шуточный способ сократить свой рабочий день, сообщила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

День защитника Отечества в этом году выпал на воскресенье. В Трудовом кодексе РФ есть статья, согласно которой рабочий день сокращается на один час, если за ним следует праздник. В этом году за пятницей идет обычная суббота, следовательно, причин для сокращения рабочего дня нет. Но есть способ закончить работу пораньше.

«Вы можете поздравить руководителя с праздником и в шутку предложить отпустить вас на два часа пораньше в качестве подарка. Я считаю, что это нормальная история. Многие работодатели отпускают под эту шутку, главное найти правильное время и место. Если шутка вовремя и к месту сказана, то сотрудник раньше уйдет домой», – сказала Долякова в эфире радио Sputnik.

День защитника Отечества отмечают в России с 1922 года. До 1946 года праздник носил название День Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года – День Советской армии и Военно-морского флота.