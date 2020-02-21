РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. Родители учащихся из подмосковного Королева высоко оценили качество питания в школьных столовых, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве, как и в других городах Подмосковья, реализуется проект губернатора Андрея Воробьева «Родительский контроль». В пятницу родители посетили столовые гимназии №9 и лицея №5.

«Я давно не была в школьной столовой и сегодня (21 февраля - ред.) была приятно удивлена. Качество питания на высоком уровне, каша приготовлена как дома. Сама столовая светлая, чистая, здесь приятно находиться. Спасибо персоналу, директору и учителям за такую организацию питания», - сказала мама ученицы второго класса гимназии №9 Елена Казарина.

Дети поблагодарили поваров за вкусный завтрак и рассказали о своих любимых блюдах в столовой.

Благодаря такой инициативе мамы и папы школьников сами оценивают, как питается их ребенок, и отправляют свой отзыв на портал «Добродел», воспользовавшись QR-кодами, которые размещены на плакатах в столовых. Чтобы принять участие в проекте, необходимо обратиться с просьбой к классному руководителю.