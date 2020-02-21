РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Региональный оператор «МСК-НТ» вручил смартфоны пяти победителям акции «С удачей и без долгов за мусор!», в том числе одному жителю Подольска, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«МСК-НТ» провел акцию «С удачей и без долгов за мусор!» в канун Нового года для стимулирования и поощрения своих добросовестных плательщиков, владельцев индивидуальных жилых строений (ИЖС) в частном секторе городских округов Подольск, Пущино, Протвино, Серпухов и Чехов. 19 февраля в офисе ООО «МСК-НТ» состоялось мероприятие с торжественным вручением подарков.

«Пять жителей в Чеховском кластере получили смартфоны от регионального оператора «МСК-НТ» за своевременную оплату коммунальной услуги в частном секторе в течение 2019 года. В том числе Мария Шехватова и Николай Куликов из Серпухова, Олег Баранов и Елена Кожевникова из Чехова, Александр Веселков из Подольска», – говорится в сообщении.

Пять лицевых счетов домовладельцев индивидуальных жилых строений, полностью расплатившихся за коммунальную услугу до 25 декабря, выбрали из общего числа лицевых счетов случайным образом. Всем победителям, не сумевшим приехать на мероприятие, подарки передадут по согласованию в рабочем порядке.

По словам супруги победителя Елены Веселковой из микрорайона Климовск, получение подарка стало для семьи приятной неожиданностью.

«Мы в декабре оплатили свой долг сразу за весь год. Как только мы узнали о своей удаче в акции, то подключили автоплатеж, чтобы впредь у нас не возникало задолженностей. Тем более что компания регионального оператора установила у нас два вида контейнеров и регулярно вывозит мусор», – сказала Веселкова.

Региональный оператор обеспечивает своевременный и качественный вывоз, транспортировку, утилизацию и захоронение отходов в Чеховском кластере. Без этой коммунальной услуги невозможно представить нормальную жизнь современного общества. Своевременная оплата за нее – неотъемлемая часть работоспособности всего цикла обращения с ТКО.