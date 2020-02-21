РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 фев. Лучших экскурсоводов наградят в пятницу в национальном парке «Лосиный остров», расположенном на территории Москвы и Подмосковья, сообщается на сайте администрации Мытищ.

Ежегодно 21 февраля отмечают Всемирный день экскурсовода. Он был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости этой работы. В пятницу в 12:00 на Лосиной биостанции пройдет награждение лучших экскурсоводов нацпарка.

«Главные критерии при выборе победителя – творческий подход, интересное изложение материала и понимание аудитории, эрудированность. Задача экологического просвещения – пробудить любовь к родному краю, традициям, сформировать привычки беречь и охранять природу, заботиться о животных. Профессия экскурсовода в национальном парке обязывает соответствовать этим требованиям», – сказал директор парка Рустам Якубов.

По итогам награждения видео экскурсии победителя будет размещено на сайте «Лосиного острова».