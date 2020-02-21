РИАМО - 21 фев. Студенты Российского университета транспорта (РУТ) выразили поддержку сокурсникам из Китая, которые находятся на карантине из-за ситуации с коронавирусом, и надеются, что скоро продолжат обучение вместе, говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

В данный момент в вузе учатся около 200 представителей КНР. С началом каникул часть студентов традиционно уехала на родину, а сейчас возвратилась обратно на учебу. После возвращения они проходят обследование в поликлинике университета.

«Мы очень надеемся, что все профилактические мероприятия, которые сейчас проводит наш вуз по предотвращению коронавируса, пройдут быстро и без последствий», – говорится в открытом письме к студентам из КНР.

Студенты РУТ, вернувшиеся из Китая, размещены в терапевтическом стационаре поликлиники вуза. Наблюдение длится 14 календарных дней, во время которых проводятся три исследования на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса Covid-2019 произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. По последним данным, заболевание выявлено более чем у 76 тысяч человек. Порядка 2,2 тысячи зараженных пациентов умерли. При этом 18,5 тысяч человек вылечились.

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