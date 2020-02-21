РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Подтопление участка дороги на пересечении улиц Мира и Советская в подмосковной Балашихе устранили после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале о большой луже на пересечении улиц Мира и Советская, пешеходам приходится обходить ее по проезжей части. По его словам, лужа находится в центре Балашихи на пешеходном переходе с интенсивным пешеходным трафиком, опасное препятствие возникает регулярно после любых осадков. Он отметил, что проблему нужно решать комплексно: создать ливневку.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу подтопления участка автодороги по указанному адресу и сообщает, что она является дорогой местного значения. Проведено ее комиссионное обследование, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что в период выпадения обильных осадков, вне зависимости от наличия и работы системы отведения поверхностных сточных вод, может образовываться временное подтопление территорий, так как вода не уходит одномоментно. Таким образом, кратковременное подтопление территории с высотой воды до 5 сантиметров, согласно действующим государственным стандартам, является допустимым.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.