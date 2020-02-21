РИАМО - 21 фев. Около 500 праздничных плакатов появится в Москве в преддверии Масленицы, в столичных парках установят более 200 тематических конструкций и декораций, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«500 плакатов с поздравлениями с Масленицей появятся на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах. А на 50 цифровых экранах, установленных на улицах Москвы, будут транслироваться тематические видеоролики», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поздравительные видеоролики будут показывать на фасадах домов-книжек на Новом Арбате и на Центральном телеграфе.

Сотрудник пресс-службы также отметил, что парки Москвы украсят более 200 тематических конструкций и декораций. В частности, на ВДНХ появятся арки в виде солнца, большие самовары и чайники с чашками установят в сквере по Олонецкому проезду, в парках культуры и отдыха «Измайловский», «Сокольники», «Кузьминки», «Фили», «Лианозовский», «Бабушкинский» и в других московских парках.

Кроме того, многие объемно-декоративные конструкции, установленные к новогодним праздникам, будут передекорированы в соответствии с тематикой Масленицы.