РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. На стадионе Люберец 24 февраля пройдет товарищеский матч между футбольными командами округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«24 февраля на стадионе «Урожай» состоится товарищеская встреча по футболу между командами «Урожай» (Томилино) и «Торпедо» (Люберцы). Игра будет посвящена 80-летию заслуженного тренера России Виктора Давыдова», - говорится в сообщении.

Начало в 11:00. Адрес стадиона «Урожай»: поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №15А.