РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Сборная команда «Юнармии» Подольска «Патриоты Подолья - 1» победила в финале областных соревнований по стрельбе «Ворошиловский стрелок- 2020», говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

20 февраля в Одинцовском городском округе прошел финал областных соревнований по стрельбе «Ворошиловский стрелок». В соревнованиях приняли участие 25 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья.

«По итогам финала в упорной и честной борьбе все четыре команды подольчан вошли в топ-10 лучших военно-патриотических отрядов Московской области. Сборная команда ВВПОД «Юнармия» «Патриоты Подолья - 1» школы поселка МИС и Быковской школы завоевала первое общекомандное место», - говорится в сообщении.

По итогам отборочных этапов в финал от городского округа Подольск вышли четыре команды: «Альтаир» Толбинской школы, «Пламя» гимназии имени Подольских курсантов, а также две сборные местного отделения ВВПОД «Юнармия» «Патриоты Подолья», в которые вошли представители школы поселка МИС и Быковской школы. Эти команды стали призерами и победителями отборочного этапа, который прошел в городском округе Пущино в ноябре 2019 года.

В состав каждой команды входило шесть человек, среди них не менее двух девушек.

В течение соревновательного дня участники прошли восемь конкурсов. В том числе по имитационной (лазерной) стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова, короткоствольного оружия, по сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжению магазина автомата Калашникова 30 учебными патронами. Поучаствовали в викторине по теме «Воздушно-десантные войска» и на знание тактико-технических характеристик ручного стрелкового оружия РФ и мер безопасности при обращении с оружием.