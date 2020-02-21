РИАМО - 21 фев. Официальному представителю министерства внутренних дел России Ирине Волк присвоено специальное звание генерал-майора полиции, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание <...> генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — говорится в документе.

Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве. Окончила юридический лицей и Академию МВД. Работала в пресс-группе управления экономической безопасности и противодействия коррупции, затем на телевидении. В 2016 году Волк стала официальным представителем МВД.

Волк является кандидатом юридических наук и автором нескольких книг, среди которых детектив «Тайна старого замка».