РИАМО - 21 фев. На Рязанском проспекте в Москве появится современное общежитие для студентов Государственного университета управления (ГУУ), рассчитанное на 1 тысячу человек, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Площадь общежития составит 20 тысяч квадратных метров. Оно появится по адресу: Рязанский проспект, владение 99, вблизи станции метро «Выхино». Строение будет иметь Г-образную форму, два блока в восемь и 16 этажей, а также технические этажи для коммуникаций. В первой секции сделают квартиры для проживания аспирантов и сотрудников вуза, а во второй – комнаты для студентов.

«Здание будет выполнено в монохромной гамме. Фишкой проекта станут тонированные оконные витражи бутылочного цвета. В соответствии с политикой мэра Москвы, как внутри здания, так и на его территории будет создана комфортная и безопасная среда для передвижения маломобильных граждан», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Прилегающую к общежитию территорию благоустроят. На площади более 900 квадратных метров появятся цветники, зоны отдыха, крупномерные деревья и кустарники - клены, березы, сосны и пихты, можжевельник, кизильник. Также будет оборудована площадка с тренажерами, спортивный сектор для занятий футболом, волейболом, баскетболом, автостоянка.