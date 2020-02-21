РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Детский сад на 320 мест планируют построить неподалеку от деревни Глухово подмосковного Красногорска в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Получена исходно-разрешительная документация, пакет документов передан для проведения конкурсных процедур по проектированию дошкольного образовательного учреждения вблизи деревни Глухово городского округа Красногорск.

«Завершить строительные работы и ввести новый детский сад в эксплуатацию планируется в 2021 году. Дошкольное учреждение сможет принять 320 малышей», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».