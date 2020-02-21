РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 фев. В связи с проведением плановых работ, в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Отключение электроэнергии ожидается на два часа в промежуток времени с 10:00 до 15:00.

«В связи с проведением плановых работ по замене силового трансформатора ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Белые Столбы, улица Шебанцево», - говорится в сообщении.

Также нарушение электроснабжения ожидается в деревнях Максимиха, Лониха, Степыгино, Добрыниха, Красино, Артемьево-2, Курганье; дачном поселке Курганье; коттеджных поселках Березка и Новое Бехтеево на улице Владимирская, а также в микрорайоне Востряково на улице Терминальная и в домах 1-27 (подряд) на улице Каширское шоссе.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», а также по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70.