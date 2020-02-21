РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Жители подмосковного Красногорска смогут задать вопросы руководителям лечебных учреждений муниципалитета 27 февраля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

27 февраля в 17:00 в конференц-зале администрации городского округа Красногорск состоится традиционная встреча с жителями по вопросам здравоохранения.



«На вопросы красногорцев ответят главные врачи учреждений здравоохранения городского округа и заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов», - говорится в материале.

Администрация расположена по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 4.