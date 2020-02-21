РИАМО - 21 фев. Новое производство медицинских масок и других средств индивидуальной защиты запустят в технополисе «Москва» в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на сегодняшний день в городе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Тем не менее, власти принимают дополнительные меры профилактики для недопущения проникновения этой инфекции в столицу. Меры санитарной безопасности усилены в метро, общественном транспорте, такси и каршеринге.

«В технополисе «Москва» развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Создается дополнительный неснижаемый запас», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр подчеркнул, что москвичей будут регулярно информировать о текущей ситуации и действиях властей.

Вспышка коронавируса Covid-2019 произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. На сегодняшний день данное заболевание выявлено более чем у 76 тысяч человек. Порядка 2,2 тысячи зараженных пациентов умерли. При этом 18,5 тысяч человек вылечились.