РИАМО - 21 фев. В Москве для владельцев домашних животных проведут цикл бесплатных лекций, в рамках которых расскажут, как правильно содержать и кормить питомцев в условиях большого города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Лекции пройдут с марта по май под руководством специалистов комитета ветеринарии Москвы. На мероприятия приглашают всех желающих, предварительная запись не требуется.

«Лекции разделили на три тематических блока. В первом расскажут о болезнях домашних животных, во втором – об уходе за питомцами, а в третьем – о правилах их перевозки по стране и за границу. Каждый месяц лекции будут посвящены одной теме», – говорится в материале.

Узнать о том, как сделать жизнь своего питомца лучше, можно будет в государственных городских ветеринарных клиниках, образовательных учреждениях, цирках, экоцентрах и зоомагазинах. Первая лекция состоится 2 марта.