РИАМО - 21 фев. Масштабный гастрономический фестиваль «Масленичная неделя» пройдет на ВДНХ с 21 февраля по 1 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.

На фестивале приготовят блины по самым разнообразным рецептам. К примеру, русские сладкие, сербские, блины из свеклы, тыквы или из каштановой муки. Гостям также предложат отведать традиционные русские пироги с разнообразными начинками, баварские колбаски и другие блюда.

«Основные торжества пройдут 29 февраля и 1 марта. Гости смогут послушать и спеть русские фольклорные песни, посетить выступления уличных театров, а также увидеть необычное сожжение пяти глиняных фигур Масленицы», – говорится в сообщении.

Ярмарочных домики будут работать за павильоном № 58 «Земледелие» ежедневно с 11:00 до 21:00.