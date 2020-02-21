РИАМО - 21 фев. На Ленинском проспекте в Москве утром в пятницу загорелась пятиэтажка, при тушении пожара спасли пять человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 08:37. Горела квартира на втором этаже в доме №85. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасено пять человек», — говорится в сообщении.

В 09:02 возгорание потушили.