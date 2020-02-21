РИАМО - 21 фев. Сведения в отношении ООО «Агентство по развитию и перспективным исследованиям» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее Главный военный клинический госпиталь Росгвардии заключил с фирмой контракт на развитие медицинской информационной системы на базе программного продукта. В связи с нарушением условий исполнения контракта учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Агентство по развитию и перспективным исследованиям» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации находится в Балашихе.