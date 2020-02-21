РИАМО - 21 фев. Московским областным управлением ФАС в отношении ООО «Спектр» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 357 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «МСЛ Консалтинг Групп», ООО «Астра» и ООО «Спектр» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых ГУ МВД России по Московской области и ГСУ СК России по Московской области», – говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство признало общество нарушившим закон «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности.