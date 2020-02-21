РИАМО - 21 фев. В павильоне МЦД на Киевском вокзале в столице наградили участников краудсорсинг-проекта «Московские центральные диаметры», чьи идеи по совершенствованию работы нового наземного метро признали лучшими.

Всего в проекте на crowd.mos.ru приняли участие более 17 тысяч человек. Эксперты и специалисты столичного Дептранса просмотрели все предложения и выбрали лучшие. Всего москвичи выдвинули 2723 предложения, из них для дальнейшей реализации отобрали 176.

«Мы отработали, собрали сначала направления коллег от департамента транспорта, подготовили площадку, потом пришли жители, которые начали подавать идеи в направлениях «Комфортное пребывание в поездах», «Информирование, навигация в поездах и на станциях», «Наполнение станций», обсуждали международную практику городского и пригородного сообщения и многое-многое другое», - сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Авторам лучших идей вручили дипломы. Они предложили установить терминалы для активации карты «Тройка» на станциях МЦД, расширить павильон входа на станцию Рижская с увеличением количества турникетов, организовать пункты проката велосипедов рядом со станциями МЦД, осветить все пешеходные дорожки к станциям диаметров.

Также дипломы вручили москвичам, которые предложили внедрить на станциях МЦД систему распознавания лиц, поставить на платформах автоматы для чистки обуви, организовать в переходах стенды для творчества уличных художников, реконструировать спуски в подземных переходах на станции Курская, добавить интерактивные карты для построения маршрута в поездах и на платформах.

Самыми активными участниками краудсорсинг-проекта стали жители Южного округа Москвы, за ними расположились москвичи из Северо-Восточного и Юго-Восточного округов.

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