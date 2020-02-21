РИАМО - 21 фев. За три года в рамках проекта «Московский экскурсовод» более 3 тысяч школьников познакомились с интересными местами, памятниками архитектуры и маршрутами столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, дети также получают полезные навыки: они учатся сами составлять интересные маршруты, готовить экскурсионные программы, а также удерживать внимание слушателей.

«На экскурсиях ребята получают и теоретические, и практические знания. Интерес к этой программе с самого начала был высоким. <…> За все три года существования проекта к нему присоединились более 3 тысяч человек», – сказала Сергунина.

В рамках проекта 15 февраля состоялась реставрационная прогулка по ВДНХ. Свыше 100 школьников посетили павильоны «Атомная энергия» и «Азербайджан». Ребята послушали рассказ об истории комплекса в центре славянской письменности «Слово», а также осмотрели экспозицию центра «Космонавтика и авиация».