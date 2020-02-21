РИАМО - 21 фев. Праздничные фейерверки в честь Дня защитника Отечества запустят в столице на 16 городских площадках, пиротехническое шоу продлится порядка 10 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Праздничные фейерверки в столице запустят 23 февраля в 21:00. В городе прогремят около 10 тысяч залпов, которые дадут 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек», – говорится в сообщении.

В столице подготовили 16 специальных площадок для запуска салютов. Они будут расположены на Лужнецкой набережной, ВДНХ, а также в парковых зонах.

Масштабное пиротехническое шоу состоится в парке Победы на Поклонной горе. Для запуска салютов там будут использованы 18 пушек времен Великой Отечественной войны. В каждой точке дадут по 30 залпов с интервалом 20 секунд.

День защитника Отечества отмечают в России ежегодно 23 февраля. Дата установлена федеральным законом от 13 марта 1995 года.