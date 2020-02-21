РИАМО - 21 фев. Праздничные фейерверки в честь Дня защитника Отечества запустят в столице на 16 городских площадках, пиротехническое шоу продлится порядка 10 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Праздничные фейерверки в столице запустят 23 февраля в 21:00. В городе прогремят около 10 тысяч залпов, которые дадут 90 самоходных пусковых установок и артиллерийских пушек», – говорится в сообщении.
В столице подготовили 16 специальных площадок для запуска салютов. Они будут расположены на Лужнецкой набережной, ВДНХ, а также в парковых зонах.
Масштабное пиротехническое шоу состоится в парке Победы на Поклонной горе. Для запуска салютов там будут использованы 18 пушек времен Великой Отечественной войны. В каждой точке дадут по 30 залпов с интервалом 20 секунд.
День защитника Отечества отмечают в России ежегодно 23 февраля. Дата установлена федеральным законом от 13 марта 1995 года.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон
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Пройди викторину РИАМО ко Дню защитника Отечества и проверь, выживешь ли ты в армии.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (1/12)
Вам пришла повестка, вы прошли медкомиссию и прибыли в часть, но еще не приняли присягу. Кто вы сейчас?
Фото Николай Корешков ©
РИАМО
Дух
Нет, «духом» становятся только после присяги. Пока вас, возможно, будут называть «запахом», «быком», «анализом» или даже «бесплотным духом».
Салага
Нет. Вас будут называть «запахом», «быком», «анализом» или даже «бесплотным духом».
Бесплотный дух
Верно, настоящим «духом» становятся только после присяги.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (2/12)
Сослуживец предлагает в свободное время «метнуться в чипок». Пойдете?
Пойду, там пирожки отличные
Хорошая мысль. «Чипок» – это солдатский буфет или магазин.
Нет, это же за пределами части
А зря. «Чипок» – это солдатский буфет или магазин на территории части.
Нет. За это и прилететь может!
Вряд ли, потому что «чипок» – это солдатский буфет или магазин.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (3/12)
Прапорщик спрашивает: «Ты чего тут кипишь?». Чем вы его разозлили?
Подрался с другим солдатом
Нет, заснул.
Не выполнил приказ
Нет, заснул.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (4/12)
«Ты что, калич?» – не унимается прапорщик. Что ответите?
«Никак нет, я трезв»
Трезвость в армии тоже важна, но она тут ни при чем. «Калич» – это больной или тот, кто им притворяется.
«Никак нет, я здоров»
Верно. «Калич» – это больной или тот, кто им притворяется.
«Никак нет, я не на дежурстве»
Не очень уместный ответ. «Калич» – это больной или тот, кто притворяется больным.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (5/12)
Один из сослуживцев «подался в Сочи». Что с ним теперь будет?
Фото Николай Корешков ©
РИАМО
Ничего хорошего за самоволку не бывает
Верно. СОЧ, или Сочи – самовольное отлучение из части. Как правило, так говорят о длительной отлучке, а не просто выходе за КПП без разрешающих документов.
Ничего не будет – он захворал и просто отлежится в лазарете пару дней
Нет, СОЧ, или Сочи – это самовольное отлучение из части. Как правило, так говорят о длительной отлучке, а не просто выходе за КПП без разрешающих документов.
Все отлично – его повысили в звании
Нет, СОЧ, или Сочи – это самовольное отлучение из части. Как правило, так говорят о длительной отлучке, а не просто выходе за КПП без разрешающих документов.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (6/12)
В соседней роте «взорвали кубарь». Что случилось?
Фото Анастасия Осипова ©
РИАМО
Солдаты распили алкоголь в казарме
Нет, старшина все покрушил при осмотре казармы.
Произошла массовая кража личных вещей
Нет, старшина все покрушил при осмотре.
Старшина был недоволен тем, как заправлены кровати, поэтому перевернул их и опрокинул тумбы.
Точно!
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (7/12)
«Микромайор» – на армейском жаргоне то же самое, что …
Фото Николай Корешков ©
РИАМО
Полкан
Нет, «полкан» – это полковник. А «микромайор» – это «мамлей», он же младший лейтенант.
Суперсержант
Нет, «Суперсержант» – это онлайн-шутер. А «микромайор» – это младший лейтенант, или «мамлей».
Мамлей
Верно. «Микромайор», «мамлей» – это младший лейтенант.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (8/12)
Одно из самых важных понятий в армии – это «кантик». Что это?
Карантин, лазарет
Нет, кантик – это идеально ровный край на кровати, на затылке и даже на сугробах.
Ровный край
Верно, в армии все должно быть параллельным или прямоугольным. Поэтому кантики – идеально ровные края – должны быть и на кровати, и на затылке, и даже на сугробах
Деталь обмундирования
Нет, кантик – это идеально ровный край на кровати, на затылке и даже на сугробах.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (9/12)
Старшина назвал вас «краном». Это хорошо?
Плохо, «кран» – это тормоз
Вы правы.
Хорошо, это похвала
Нет, «кран» – это медленно соображающий, тормоз.
Не хорошо и не плохо, это просто из-за высокого роста
Нет, «кран» – это медленно соображающий, тормоз.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (10/12)
Ваш товарищ «отправился в Долину белых камней». Куда он попал?
Ушел чистить туалеты
Совершенно верно.
Он в лазарете
Нет, он чистит туалеты.
Он убирает снег
Нет, он чистит туалеты.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (11/12)
Сможете лишний раз «постоять на фишке»?
Лишний раз в караул? Нет уж
«Постоять на фишке» – значит присмотреть, не идет ли кто, то же, что и «на стреме», «на шухере». Несение караула здесь ни при чем.
Я в азартные игры не играю
«Постоять на фишке» – значит присмотреть, не идет ли кто, то же, что и «на стреме», «на шухере».
На стреме-то? Постою
Верно. «Постоять на фишке» – это значит присмотреть, не идет ли кто.
«Калич», «кран» и «черный дембель»: знаешь ли ты армейский жаргон (12/12)
Кто такой «черный дембель»?
Фольклорный персонаж
В фильме «ДМБ» действительно такой был, но обычно «черным дембелем» называют последнего увольняющегося из призыва.
Тот, кто увольняется последним из своего призыва
Совершенно верно.
Самый главный среди «дедов»
Нет, «черным дембелем» называют последнего увольняющегося из призыва.
Дед
У вас довольно обширные познания в армейском сленге. Немного не хватило для идеального кантика! Вероятно, вы сами отслужили или ждали парня из армии, так что успели выучить жаргонные словечки.
Дух
Вы кое-что слышали об армейских порядках, но толком не нюхали пороху. Впрочем, если служба еще впереди, все выучите на месте.
Дембель
Вы не только выжили, но и с ностальгией вспоминаете армейские годы. И очень гордитесь тем, что служили. Или же очень внимательно смотрели сериал «ДМБ» и «Солдаты».
Уклонист
Вы не служили в армии и никогда не общались с военными. Сериалы «Солдаты» и фильм «ДМБ» тоже прошли мимо вас. Возможно, вы астматик, убежденный пацифист или девушка.
Фото Ирина Зубарева, Балашихинское ИА ©
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