РИАМО - 21 фев. В подмосковных Луховицах задержали 25-летнего уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в совершении серии краж продуктов из магазинов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник с девушкой заходил в продуктовые магазины и, пользуясь отсутствием внимания со стороны персонала, прятал в рюкзак и карманы куртки продукты питания, затем они выходили из торговых точек, не оплатив товар, после чего скрывались на автомобиле», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Согласно полученной ориентировке инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки документов. В багажнике полицейские обнаружили коробки с шоколадом и жвачкой. Водитель заметно нервничал и на вопросы о продуктах и документах на них не ответил. Это вызвало подозрение, и мужчину доставили в отделение полиции.

«Полицейскими установлена причастность задержанного к трем эпизодам противоправной деятельности на территории городского округа Луховицы. Добычей нарушителя закона стало 911 штук жевательных резинок, 162 упаковки шоколада и бутылка шампанского», – добавила Петрова.

Мужчина планировал продать украденные продукты в столичные магазины. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Соучастница преступлений устанавливается.