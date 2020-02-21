РИАМО - 21 фев. Услуга пополнения билета «Кошелек» транспортной карты «Тройка» обновилась на портале mos.ru, теперь перевести деньги на счет можно при помощи сервиса «Мои платежи», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ранее пользователи вводили реквизиты своей банковской карты на странице услуги, после чего перенаправлялись на сайт стороннего банка, где операция завершалась. Теперь же пополнить билет «Кошелек» можно сразу при помощи сервиса «Мои платежи», – говорится в сообщении.

Изменился дизайн страницы с данной услугой. Она дополнилась полезными подсказками, которые объясняют процесс внесения средств на карту и активирование платежа.

Перечисление средств проходит без комиссии, а реквизиты банковской карты сохраняются на сайте.

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