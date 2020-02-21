РИАМО – 21 фев. Из-за аномально теплой зимы на растениях в Подмосковье и Москве могут раньше времени распуститься листья, некоторые растения уже зацвели, на деревья набухли почки, сообщил РИАМО директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Ранее в столице уже набухли почки на вербах, цветение началось почти на месяц раньше обычного.

«У некоторых деревьев почки уже набухли, где-то даже распустились. Все это связано с теплым началом января. Уже сейчас это заметно на многих растениях. Сейчас вовсю цветут морозники, галантусы. Уже отцвел волчий ягодник», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что в Московском регионе есть и те растения, которые должны были начать цвести только в апреле, но из-за аномально теплой зимы сделали это уже сейчас.

«Рододендрон даурский уже отцвел, хотя должен был в апреле только. Белокопытник уже на грани цветения. Очень большие почки у магнолий. Это плохо, потому что если начнутся заморозки, то они замерзнут», - добавил Ретеюм.

В Московском регионе сохраняется аномально теплая погода, температура сильно превышает норму. В Москве были побиты температурные рекорды. Кроме того, по прогнозам синоптиков, март также будет теплее обычного, хотя в первый месяц весны еще возможны морозы.