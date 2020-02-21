РИАМО - 21 фев. Более 7,3 тысячи человек эвакуировали из детских садов в Московской области из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва, после проверки свыше 40 детсадов информация о минировании не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

От ГУ МВД Московской области 20 февраля поступила информация о том, что в Останкинский суд Москвы поступило анонимное сообщение на электронную почту о минировании детских садов на территории Подмосковья.

«Всего в 19 городских округах были проверены 43 детских сада. Эвакуировано 7363 человека, из них 6299 детей и 1064 работника», – говорится в сообщении.

После обследования кинологическими расчетами от ОМВД всех объектов информация о наличии взрывоопасных предметов не подтвердилась.