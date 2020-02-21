РИАМО - 21 фев. В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В последний день рабочей недели погоду в Москве и области продолжит определять периферия антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице 2-4 градуса тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 60-65%.

Синоптики отмечают, что столичном регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия: аномально теплая погода при повышенном атмосферном давлении. Такая погода является причиной развития метеопатических реакций у лиц с сосудистыми нарушениями, особенно с явлениями сердечной и легочной недостаточности.

Помочь организму пережить такую погоду помогут профилактика и лечение имеющихся хронических заболеваний, строгое выполнение рекомендаций врача, соблюдение режима труда и отдыха.