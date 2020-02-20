РИАМО – 20 фев. Всемирная организация здравоохранения ожидает результатов тестов сразу двух лекартсвенных препаратов против нового типа коронавируса COVID-2019, передает Газета.ru.

По словам гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, первый препарат сочетает в себе сразу два лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — лопинавира и ритонавира. Второй разрабатываемое лекарство — это антивирусное средство под названием ремдизивир.

«Мы ожидаем предварительные результаты через три недели», — говорится в сообщении.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. На сегодняшний день данное заболевание выявлено более чем у 75 тысяч человек. Порядка 2,1 тысячи зараженных умерли. При этом почти 17 тысяч человек вылечились.

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