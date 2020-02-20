РИАМО - 20 фев. В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» с 27 по 31 мая пройдет XXII Международный фестиваль «Интермузей-2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором впервые примет участие подмосковный музей Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Музей Героя Советского Союза Зои Космодемьянской откроется в подмосковном Петрищеве в мае 2020 года.

«XXII Международный фестиваль «Интермузей-2020» — это единственный в мире музейный фестиваль. Московская область на «Интермузее-2020» выступит регионом-партнером», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Он добавила, что в форуме от Подмосковья будут участвовать 13 музеев, которые представят наиболее успешные инновационные и просветительские проекты, реализованные за последние годы. В этот раз в мероприятии поучаствуют как государственные, так и муниципальные музеи, которые обеспечат качественную программу и содержательную глубину.

В фестивале заявлены Военно-технический музей, Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Мемориальный дом-музей дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, музей памяти Лопасненского края, Наро-Фоминский историко-краеведческий музей, музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль», музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Кроме того, участниками мероприятия станут Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева и музейно-выставочный центр «Путевой дворец».

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