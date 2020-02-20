РИАМО - 20 фев. Басманный суд Москвы арестовал бывшую помощницу заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву, ее обвиняют в получении взятки на сумму в 4 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексеевой, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

Алексеева будет находиться под стражей до 19 апреля 2020 года.

По данным СМИ, Алексеева получила взятку в виде туристических путевок в Доминиканку и Таиланд.

Ранее Басманный суд также арестовал гражданина США Джина Спектора, который, как полагает следствие, выступил посредником при передаче взятки Алексеевой.