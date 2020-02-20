РИАМО - 20 фев. В столице начали модернизацию Кольцевой линии метрополитена, планируется сократить интервалы между поездами на 10-15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За три года поэтапно обновим системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами. Работы будут идти и днем, и ночью, но полностью движение не остановится. После реконструкции поезда на Кольцевой линии начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в вагонах станет свободнее. Параллельно будут делать бесстыковой, или «бархатный» путь. Он намного снижает уровень шума в вагонах.

Кольцевая линия метро Москвы была запущена в 1950 году. На ней есть 12 станций, все они являются пересадочными.