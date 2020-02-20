РИАМО - 20 фев. Павильон МЦД, расположенный на площади у Киевского вокзала, с момента открытия посетили туристы более чем из 100 стран мира, но чаще всего его гостями становятся туристы из Японии, Германии и Италии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Павильон Московских центральных диаметров стал популярным местом для посещения и у жителей Москвы и Московской области, и у иностранных граждан. Проекты интеграции железнодорожной инфраструктуры и метро, подобные МЦД, есть и в зарубежных странах, поэтому туристам особенно интересно сравнить опыт реализации таких крупных транспортных проектов», – говорится в сообщении.

Среди иностранных туристов, посетивших павильон, были и организованные туристические группы, и урбанисты-транспортники, и сотрудники зарубежных консульств, и студенты, к примеру, Массачусетского технологического института.

С начала работы павильон уже посетили более 200 тысяч человек, сотрудники провели более 750 бесплатных экскурсий и свыше 85 культурных, образовательных и других мероприятий. Самыми запоминающимися событиями за время работы стали акция «Тотальный диктант» с экспертом моды, стилистом, теле- и радиоведущим Владом Лисовцом, презентация лимитированной коллекции кроссовок в стиле московского транспорта от Артемия Лебедева, взвешивание бойцов ММА, выставки от Дарвиновского музея и Московского планетария.

Павильон работает ежедневно с 9:00 до 21:00, вход бесплатный. На площади более 700 квадратных метров собраны самые передовые технологии, такие как виртуальная и дополненная реальность, проекции, мэппинг, голограмма и многие другие. Главным экспонатом является полноразмерный макет вагона поезда «Иволга» с кабиной машиниста, где любой желающий может почувствовать себя машинистом поезда и проехать по первым двум диаметрам в очках виртуальной реальности.

Узнать более подробную информацию о павильоне МЦД и записаться на ежедневные бесплатные экскурсии можно на официальной странице проекта на сайте Московского метро в разделе «Павильон».