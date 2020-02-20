РИАМО – 20 фев. В Коммунарке в августе 2020 года запланировали ввести в эксплуатацию образовательный комплекс со школой на 550 учеников и детским садом на 150 мест, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Комплекс построят вблизи поселка Коммунарка в составе ЖК «Белые ночи» рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами. Здание возводит инвестор, затем он передаст его городу.

«В настоящее время ведется устройство внутренних стен и перегородок, фасадов и витражей, монтаж внутренних инженерных коммуникаций», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В новом образовательном учреждении смогут обучаться юные новоселы ЖК «Белые ночи», а также жители Коммунарки, близлежащих деревень и поселков Сосенского поселения, где существует дефицит школьных мест.

Проект реализуется на основании собственной концепции «Новой образовательной среды», что предполагает привлечение ведущих экспертов в области эргономики и дизайна учебных и дошкольных учреждений, психолого-педагогических технологий.

Объект будет представлять собой два блока: трехэтажный детский сад и трех-четырехэтажную школу. В дошкольном учреждении разместятся групповые с необходимым набором помещений, а также дополнительные помещения для занятий с детьми. В школьном блоке, помимо учебных классов, оборудуют два спортивных зала, библиотеку, рекреационное пространство, столовую с обеденным залом, медицинские кабинеты и другое.

Территорию вблизи комплекса благоустроят, там создадут игровые и комбинированные физкультурные площадки, а также стадион с открытой трибуной для зрителей.

На территории детского сада оборудуют групповые площадки с теневыми навесами и физкультурные площадки. Создадут условия для беспрепятственного передвижения маломобильных учащихся к площадкам для игр, спорта и отдыха.

«По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства социальных объектов. В школе в Коммунарке проведено семь проверок качества работ. В ходе последнего выезда на объект специалисты комитета совместно с Центром экспертиз проверяли соответствие выполненных работ и применяемых стройматериалов требованиям проекта», – отметил Антосенко.