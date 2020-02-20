РИАМО - 20 фев. Председатель правительства Московской области Вадим Хромов провел выездную встречу с представителями бизнеса в Воскресенске, на встречу пришло около 90 предпринимателей, они обсудили в том числе вопросы налогообложения и организации торговли, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций и инноваций.

«В Московской области работает 356 тысяч малых и средних предпринимателей. Только в Воскресенске работает почти пять тысяч субъектов МСП. В ручном режиме мы не сможем обработать все имеющиеся у предпринимателей вопросы. Поэтому нам важно запустить единый центр поддержки бизнеса с обязательной обработкой всех запросов, с контролем сроков исполнения», - сказал Хромов.

Зампред отметил, что каждый день в центр поддержки поступает от 20 до 40 обращений. На встрече удалось ответить всего на 20 вопросов разной тематики. Для тех предпринимателей, которые не смогли присутствовать или не успели задать свой вопрос, существует телефон 0150, почта 0150@mosreg.ru. можно направить обращения.

Хромов подчеркнул, что власти готовы к диалогу с бизнесом и к содействию ему.

Городской округ Воскресенск в 2019 году продемонстрировал хорошую динамику по созданию малого и среднего бизнеса. В прошлом году в муниципалитете появилось 109 новых субъектов без учета индивидуальных предпринимателей.