РИАМО - 20 фев. В новом здании ДШИ имени Чайковского в Клину прошло совещание по вопросам дополнительного образования сферы культуры Московской области, в нем участвовали 148 директоров детских школ искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

На повестке было применение в образовании дистанционно-информационных систем и интерактивных пособий. Кроме того, в Клину обсудили вопросы рейтингования ДШИ и обучающихся в них детей, участие ребят из детских школ искусств в отборочных прослушиваниях на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, приобретение новых музыкальных инструментов и проведение предстоящих творческих мероприятий в Подмосковье.

«Сегодняшнее совещание директоров ДШИ проходит в новом здании детской школы искусств, построенном в рамках Национального проекта «Культура». Но именно здесь уже установлено современное программное обеспечение для изучения сольфеджио, получены новые музыкальные инструменты», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что по многочисленным просьбам преподавателей ДШИ региона в 2020 году в 36 школах обновят парк музыкальных инструментов. 150 стипендий губернатора Московской области получат дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в образовательных учреждениях сферы культуры.

«Все эти меры предусмотрены для того, чтобы дети Подмосковья могли реализовать свой творческий потенциал, и создать благоприятные условия для педагогического состава детских школ искусств», - заключила министр.