РИАМО – 20 фев. Разработанный еще в СССР препарат «Арбидол» попал в обновленную версию предварительного плана диагностики и лечения коронавируса в Китае, сообщает Газета.ru.

«Был первый список из 30 антиретровирусных препаратов, которые в Китае опробовали для лечения этой инфекции. Сейчас они опубликовали новый список рекомендуемых препаратов, вот туда и вошел «Арбидол», — рассказал депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

Он заметил, что очень рад признанию «Арбидола» в качестве лекарства против коронавируса. При этом депутат подчеркнул, что РФ могла бы помочь с поставками препарата в Китай, которому нужны большие объемы лекарств.

«Если у нас есть такие возможности, то можно было бы помочь. Но они там наверняка наладили производство, они достаточно оперативные», — добавил Онищенко.

Данный препарат входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце пошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание стало быстро распространяться. На сегодняшний день оно выявлено более чем у 75 тысяч человек. Порядка 2,1 тысячи зараженных умерли. При этом более 16 тысяч человек вылечились от коронавируса. По распоряжению правительства России с четверга временно приостанавливается въезд в страну китайских туристов, работников и студентов.

Дефицит секс‑товаров и срыв переписи населения: чем еще грозит коронавирус>>