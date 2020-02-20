РИАМО - 20 фев. В Instagram-аккаунте министерства жилищной политики Московской области @minzhilmo 25 февраля в 16:00 состоится эфир на тему «Проектирование объекта и получение технических условий», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Эфиры проводятся для всех, кто планирует строить объекты в Подмосковье. Приглашаем к участию проектировщиков, застройщиков, технических заказчиков, администрации городских округов и всех, кто планирует строительство и кому интересна эта тема!» − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2017 году в регионе был создан Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Это первый проектный офис на территории Российской Федерации, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.

В ходе эфиров можно в режиме реального времени задавать интересующие вопросы и получать ответы на них.