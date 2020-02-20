РИАМО - 20 фев. Абонемент Центральной пригородной пассажирской компании «На количество поездок» стал самым востребованным в январе, его приобрели почти 200 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Среди лидеров рейтинга января также оказались абонементы «Ежедневно» – более 130 тысяч, и «Рабочего дня» – более 65 тысяч.

«Пассажиры с абонементами «На количество поездок» должны валидировать их и на станции отправления, и на станции прибытия. Если пассажир забыл приложить абонемент к считывающему устройству в начальной точке маршрута, проезд будет считаться безбилетным», - говорится в сообщении.

В прошлом году результаты топа были такими же. По итогам 2019 года более половины продаж всех абонементов составляет проездные документы «На количество поездок», на втором и третьем местах оказались абонементы «Рабочего дня», количество которых составило 17% и «Ежедневно» - 30%.

Абонементы «На количество поездок» пассажиры ЦППК могут приобрести на десять, 20 и 60 поездок, однако доступны они только на маршрутах от и до станций с турникетами. С начала года этот тип абонемента дополнительно могут оформить пассажиры 52 станций Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений.