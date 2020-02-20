РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила воспитанниц Красногорского хореографического училища с завоеванным на международном конкурсе серебром, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сегодня, 20 февраля, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина поздравила воспитанниц 3 класса Красногорского филиала ГАПОУ МО «Московский губернский колледж искусств», которые заняли 2 место на Международном фестивале танца Tanzolymp в Берлине», – говорится в сообщении.

Глава округа поздравила юных балерин Анну Прудникову, Ольгу Иванову и Майю Запыленову и подарила им сладкие подарки.

«Я знаю, вам нельзя конфеты, но сегодня по одной можно, поделитесь ими с подружками. Молодцы, девчонки, поздравляю вас от всей души. Только вперед!» – сказала Хаймурзина.

Также глава округа поблагодарила педагогический состав училища за подготовку талантливых воспитанников.

«Сейчас девочки готовятся к покорению новых вершин – в июне они примут участие в очередном международном конкурсе в Риге», – заключается в материале.