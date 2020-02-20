РИАМО - 20 фев. Басманный районный суд столицы арестовал гражданина США Джина Спектора, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

По данным СМИ, Спектор выступил посредником при передаче взятки бывшей помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Следователи полагают, что Алексеева получила взятку в виде туристических путевок в Доминиканскую Республику и Таиланд. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 миллиона рублей.

«Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Спектора», – сказал собеседник агентства.

Американец останется под стражей до 19 апреля.